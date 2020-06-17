У Києві не працює декілька станцій на зеленій гілці метро

КИЇВ. 17 червня. УНН. У Києві через неспрацювання механізмів поїзда зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Золоті ворота" та від станції "Червоний хутір" до станції "Кловська". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

КИЇВ. 17 червня. УНН. У Києві через неспрацювання механізмів поїзда зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Золоті ворота" та від станції "Червоний хутір" до станції "Кловська".

“З технічних причин (не спрацювання механізмів поїзда) зелена лінія працює від станції „Сирець“ до станції „Золоті ворота“ та від станції „Червоний хутір“ до станції „Кловська“. Фахівці працюють над відновленням повноцінного режиму роботи”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на платформі станції метро “Театральна” у столиці сталася сутичка між двома чоловіками та групою осіб із застосуванням газових балончиків.