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"Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу

"Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу
19:12 Сьогодні Телеграф Facebook.com Фото: facebook
18 червня працівники Київського заводу "Coca Cola" провели акцію протесту під гаслом "Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!". Учасники акції вимагають підвищення заробітної плати на 100%. Оскільки, з 2013 року зарплата майже не змінювалася. Протягом 2019-2020 років члени профспілки "Coca Cola Беверіджиз Україна Лімітед" неодноразово зверталися до керівництва компанії, щоб обговорити рівень зарплати. Проте адміністрація "Coca Cola" категорично відмовилася вести будь-які переговори.

"Сьогоднішня акція – це крик душі. Нам набридло чути постійні відмовки адміністрації. Вони відмовляються йти на переговори щодо зарплати, виправдовуючи це епідемією коронавірусу. Але під час карантину, завод не припиняв своєї роботи, об’єми виготовленої та реалізованої продукції не зменшилися", – прокоментував голова профспілки на заводі "Coca Cola" Сергій Рудницький.

Весною цього року профспілка зібрала більше 120 підписів працівників під колективним зверненням до керівництва з вимогою збільшення зарплати. На це колективне звернення адміністрація відповіла листом, в якому зазначила, що  не планує підвищувати заробітну плату працівникам. Таке своє рішення компанія "Coca Cola" виправдовувала епідемією коронавірусу.  

"Ми підемо до останнього. Будемо шукати підтримку в громадських організаціях, інших органах влади, міжнародні організації нас підтримують", - попереджають учасники акції протесту. Сьогоднішня акція протесту була поперджувальна щоб хоч якось достукатись до керівництва компанії і вчергове наголосити про необхідність підняття заробітної плати.

До учасників мітингу ніхто з представників керівництва компанії так і не вийшов. За словами представників профспілки, вони будуть продовжувати акції протесту, поки не досягнуть результату.

Нагадаємо, що "Coca Cola Беверіджиз Україна Лімітед" - українська філія грецької компанії Coca-Cola Hellenic, що займається виробленням напоїв під брендами, що належать The Coca-Cola Company.

Філію відкрито у 1992 році. Перший завод відкрився у Львові 1994 року. У 1998 році запрацював завод поблизу селища Велика Димерка у Броварському районі Київської області. Продукція включає як вироби брендів The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite), так і бренди на українському ринку (Botaniq, Добрий), а також бренди інших іноземних компаній (Nestea).

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Coca-Cola, Акція протесту, Працівники, Оплата праці, Заробітня плата, Підняття.

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Телеграф
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