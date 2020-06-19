Скачать
П'ятниця, 19.06.2020
Медикам буде доплата до заробітньої плати з 1 вересня
Медикам буде доплата до заробітньої плати з 1 вересня
У планах Уряду підвищити зарплати медикам до 75%
У планах Уряду підвищити зарплати медикам до 75%
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Лідери Євросоюзу продовжили чинність економічних санкції проти Росії
Лідери Євросоюзу продовжили чинність економічних санкції проти Росії

У столиці перевірили ресторани та кафе на дотримання правил карантину

У столиці перевірили ресторани та кафе на дотримання правил карантину
18:26 Сьогодні Телеграф Укринформ kyivcity.gov.ua
Спільні групи у складі працівників ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві спільно з КП «Муніципальна охорона» здійснили перевірку та контроль за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського харчування на вулиці Хрещатик. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Під час рейду перевірили 9 закладів (ресторанів та кафе), порушення карантинних заходів виявили у двох із них. Виявлені порушення – обслуговування клієнтів усередині приміщення та куріння кальянів на літніх майданчиках", - йдеться у повідомленні.

На підставі виявлених порушень на посадових осіб двох ресторанів було складено два протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.

Як повідомлялося, міська влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

У Києві відкрили 32 зони відпочинку біля води

Відповідно до ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами – тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий. Усього зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Хрещатик, Київ, Столиця.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу
02 Ілон Маск спростував чутки про секс утрьох із Делевінь і Херд
03 Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
04 19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
05 Європейські міста вводять локальні карантини через спалахи коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Економіка України з початку 2020 року скоротилася на 1,3%
Економіка України з початку 2020 року скоротилася на 1,3%
У столиці перевірили ресторани та кафе на дотримання правил карантину
У столиці перевірили ресторани та кафе на дотримання правил карантину
Ціни в Україні знижуються, а пошук роботи за кордоном активізувався
Ціни в Україні знижуються, а пошук роботи за кордоном активізувався
На Львівщині ситуація з COVID-19 не покращується
На Львівщині ситуація з COVID-19 не покращується
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся