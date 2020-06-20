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В окупованому Криму закликали ООН розслідувати "блокаду" Україною півострова

В окупованому Криму закликали ООН розслідувати "блокаду" Україною півострова
14:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Представник анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов закликав ООН розслідувати "блокаду" Україною півострова. Про це повідомляє Крим Реалії.

“Георгій Мурадов, який є постійним представником анексованого Криму при президенті Росії і віцепрем’єром Криму, закликав ООН розслідувати, як він висловився, блокаду України півострова. Зокрема, Мурадов вказав на припинення постачання півострова з материкової частини України дніпровською водою, електроенергією і транспортного сполучення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що текст і відеозапис його звернення, зробленого в ході 43-й Сесії Ради з прав людини ООН в Женеві, опубліковані на сайті російського відомства.

“Київ позбавив наших побратимів права користуватися своєю мовою і отримувати освіту нею в школах, підтримує екстремістські організації, здійснює диверсії. Цей перелік можна продовжувати. Закликаємо ООН вжити заходів із розслідування наведених фактів”, — зазначив Мурадов.

Наразі реакції ООН на заклик Мурадова немає.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму планує звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро, яка бере свій витік в Росії. Зокрема таку ініціативу озвучив “заступник голови Ради міністрів — постпред Криму при президенті РФ” Георгій Мурадов

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Все по темі:

ООН, Блокада, Росія, Крим, Україна.

Автор:

Телеграф
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