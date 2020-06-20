Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 20 обстрілів, поранено двох військових

Сьогодні бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, передає пресцентр ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі зазначили, що українські захисники надали загарбникам рішучу відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності. Втрати противника уточнюються.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося, бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Оріхового, є поранений.