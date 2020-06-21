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Біля Дніпра сталася пожежа в покинутій будівлі площею 300 кв. м

Біля Дніпра сталася пожежа в покинутій будівлі площею 300 кв. м
02:48 Сьогодні Телеграф УНН Фото: ДСНС
На Дніпропетровщині згорів занедбаний будинок площею 300 кв. м.

У суботу о 18:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Дніпровській район, селище Авіаторське, поблизу вулиці Аеродром.

Про це повідомляє ДСНС.

За вказаною адресою направлено чергові відділення 1-ої, 19-ої пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця вогнеборці встановили, що вогнем охоплена одноповерхова, дерев’яна неексплуатуєма споруда та площа пожежі становить орієнтовно 300 кв. м.

Враховуючи площу пожежі та інтенсивність горіння, до місця пожежі додатково направлено чергове відділення 5-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області.

Вогнем знищено неексплуатуєму споруду на загальній площі 300 кв. метрів.

Пожежу локалізовано о 19:33 та ліквідовано о 20:56.

Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучено 16 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, у центрі столиці горіла будівля "Київпроекту".

 
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ДСНС, Пожежа.

Автор:

Телеграф
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