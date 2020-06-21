Вибух у столиці: з-під завалів дістали тіло загиблого

На місці вибуху в київській багатоповерхівці виявили одного загиблого. Його тіло о 10.47 рятувальники знайшли під плитою.

Рятувальники дістали тіло загиблої особи з під завалів на місці вибуху у Дарницькому районі Києва, наразі триває евакуація, вибухом зруйновано три поверхи, пише УНН з посиланням на ДСНС України у Facebook.

"Станом на 11:00 знайдено 1 загиблу особу. Евакуйовано 21 особу. Деблоковано 3 особи. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку", — повідомили у ДСНС.

Від ДСНС залучено 75 чол. о/с та 15 од. техніки. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Також у відомстві уточнили адресу НП: "21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з послідуючим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7, 8 поверхів".