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Шацький нацпарк оновив "Три озера"

Шацький нацпарк оновив "Три озера"
15:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: shpark.com.ua
У Шацькому національному природному парку провели роботи з покращення екологічної стежки "Три озера".

Про це повідомляє пресслужба НПП.

«Працівники парку оновили екологічну стежку «Три озера»: встановили нові інформаційні аншлаги та спостережні вежі. Тож тепер вона стане не лише об’єктом для проведення екологічних спостережень та досліджень, а й об’єктом для цікавих екскурсій. Стежка проходить повз одне з найбільших озер Шацького поозер’я – озера Пулемецького. Крім того, саме на цьому маршруті Ви зможете спостерігати за «пташиним царством» на озері Мале Чорне. Чекаємо відвідувачів на оновленій екологічній стежці», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також нагадали, що в межах території Шацького національного природного парку, крім екологічної стежки «Три озера», діє ще дві – «Світязянка» та «Лісова пісня». Вони оснащені інформаційними аншлагами, оглядовими точками та пунктами відпочинку.

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Все по темі:

Туризм, Шацькі озера, Три озера, Оновлено.

Автор:

Телеграф
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