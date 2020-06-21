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Сенцов з Жаданом приїхали на лінію зіткнення

Сенцов з Жаданом приїхали на лінію зіткнення
16:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Український кінорежисер, сценарист і письменник, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов разом з колишнім народним депутатом Єгором Соболєвим і українським письменником, поетом, перекладачем, громадським діячем Сергієм Жаданом відвідали лінію зіткнення.

Про це Сенцов написав у Facebook.

«Сьогодні ми разом з Сергієм Жаданом і Єгором Соболєвим приїхали сюди, щоб подякувати тим, хто боронить нашу країну та поспілкуватися про важливе», - написав він.

Сенцов зазначив, що вже декілька разів відвідував лінію зіткнення, але робив це неофіційно, не писав про це, та не постив фото, бо «не хотів піаритися на військових, а лише їх підтримати і побачити все на власні очі».

Сенцов також зазначив, що реальний стан на війні має невеличке відношення до того, що пишуть у новинах, "але цю правду треба знати".

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Все по темі:

Олег Сенцов, Сергій Жадан, Єгор Соболєв, Лінія зіткнення.

Автор:

Телеграф
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