Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Олени Теліги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській та на Севастопольській площі.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Івана Франка та на проспекті Любомира Гузара.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережним шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на проспекті Соборності.

Рух на мостах - Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту затори утворилися в обидва боки.

Нагадаємо, 22 червня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,72 грн/дол.