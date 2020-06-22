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Власник танкера не зможе підняти Delfi до 25 червня

Власник танкера не зможе підняти Delfi до 25 червня
17:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций поінформував міністра інфраструктури Владислава Криклія, що власник танкера Delfi, що затонув торік поряд з міським пляжем, неспроможний підняти судно і прибрати його з акваторії порту. Про це Куций заявив на брифінгу 22 червня.

"Сьогодні вранці я спілкувався з міністром Владиславом Криклієм щодо ситуації з підняття танкера з мілини. В тому числі поінформував його, що судновласник, на мою думку, неспроможний у строк до 25 червня прибрати танкер з міського пляжу. Тому Адміністрації морських портів України належить визначитись: буде продовжено термін судновласнику для виконання цих робіт, чи АМПУ візьметься, врешті-решт, власними силами прибрати танкер з мілини. Я вважаю, що АМПУ має необхідні повноваження для цього і повинна взяти на себе відповідальність за підняття судна, причому вирішити це питання у найкоротший термін", - зазначив очільник ОДА.

За словами Куцого, судновласник досі запевняє, що виконає свої зобов'язання. Для цього він має завести повітряні балони у пустоти танкера, щоб забезпечити плавучість Delfi. Але часу для виконання повного обсягу робіт, відповідно до погодженого плану, залишилось обмаль - лише три дні.

Очільник ОДА нагадав, що напередодні фахівці АМПУ та Держекоінспекції зафіксували витік нафтопродуктів у море з танкера та відновили цілісність плавучих бонових загороджень довкола судна, через пошкодження яких було забруднено акваторію порту. Наразі інспектори Держекоінспекції визначають розмір збитків, завданих довкіллю з вини власника танкера, щоб отримати відшкодування через суд.

Як повідомлялося, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

Експерти Державної служби морського та річкового транспорту України вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна, неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежену кількість на судні палива.

17 червня на нараді в ОДА за участю представників АМПУ та судновласника очільник області нагадав, що розпочався туристичний сезон і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають приступити фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

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Одеса, Танкер "Делфи", Криклій.

Автор:

Телеграф
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