У ДСНС назвали райони на Прикарпатті і Буковині, які постраждали через негоду

Через негоду на Прикарпатті та Буковині почалися паводки. Зокрема, в Івано-Франківській області на території шести районів підтопило будинки та сільгоспугіддя. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

Так, у Чернівецькій області поблизу с. Банилів Вижненського району на р. Черемош стався порив дамби №5 на відрізку близько 10 метрів. Вода пішла у водовідвідний канал та частково сталося підтоплення лісосмуги та сільгоспугідь на загальній площі близько 10 га. У с. Бісків Путильського району внаслідок раптового підняття рівня води у місцевому потічку сталося підтоплення 3 житлових будинків. Поблизу с. Розтоки Путильського району сталося підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги державного значення Р-62 Чернівці – Верховина на відрізку протяжністю близько 50 метрів.

У Івано-Франківській області на території 6 районів (Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький райони та Івано-Франківська міська рада) підтоплено 12 житлових будинків, 24 дворогосподарств та понад 5 га сільгоспугідь. У с. Красник Верховинського р-ну стався зсув ґрунту на дорогу місцевого значення у двох місцях протяжністю 36 м і 20 м. На даний час відсутнє транспортне сполучення до 6 населених пунктів У с. Довгопілля Верховинського р-ну стався зсув ґрунту, внаслідок чого зруйновано господарську будівлю в приватному господарстві.

Також у с. Біла Річка Верховинського р-ну внаслідок підйому рівня води в р. Черемош та виходом води на автомобільну дорогу сполученням «Гринява – Голошина» (протяжністю 100 м, рівень води на дорозі 40 см) ускладнено транспортне сполучення з с. Пробійна, с. Голошина, с. Грамотне. В с. Гринява Верховинського р-ну внаслідок підняття рівня води в р. Білий Черемош зруйновано 2 пішохідні містки, підтоплено частину проїжджої частини дороги у двох місцях, протяжністю орієнтовно 30 м і 100 м.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов та сильні дощі почалися паводки. Оголошено другий – помаранчевий рівень небезпеки.