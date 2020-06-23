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Вівторок, 23.06.2020
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
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Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого

Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
07:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: dsns.gov.ua
На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку знайдено тіло ще однієї людини. Загалом рятувальники знайшли 5 загиблих. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Cтаном на 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976р.н., якого опізнав сусід”, — повідомили рятувальники.

Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н, повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування декількох поверхів. З під’їзду евакуювали 23 особи, з під завалу деблокували 3 особи.

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Все по темі:

ДСНС, Позняки, Жертві, Київ, Вибух у багатоповерхівці.

Автор:

Телеграф
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