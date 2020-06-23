У Чернівецькій області паводок частково зруйнував дві дамби

"У м.Вижниця в результаті підйому рівня води в р. Черемош сталося руйнування тіла дамби № 21 А, знесено габіони і триває розмивання грунту. Існує загроза підтоплення промислової частини міста", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС у понеділок увечері.
Силами ДСНС у взаємодії зі службою водного господарства проводяться заходи зі зміцнення берега і відведення води.
Поблизу с. Банилів Вижненського району на р. Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.
"Вода пішла в водовідвідний канал і частково сталося підтоплення лісосмуги і сільгоспугідь на загальній площі понад 10 га. Місцеве населення (с. Банилів - 75 осіб, і с. Слобода-Банилів - 295 осіб) про загрозу підтоплення проінформовані. Визначено транспорт для евакуації населення і місця його безпечного тимчасового розміщення", - підсумували в ДСНС.