У Карпатах троє людей загинуло через негоду

Одна людина потонула, двоє злетіли в річку в автомобілі.

У селі Дземброня літня жінка впала у бурхливий потічок і потонула. У Яблуниці в річку злетів автомобіль. Вочевидь, водій не знав, що тамтешня річка розлилася і змила шмат дороги. Водій та пасажирка загинули, повідомляє ТСН Ранок.

У селі Красник ґрунт зсунувся у кількох місцях просто на дорогу. Шість сіл відрізано від цивілізації. У пастці між зсувами опинилися понад два десятки автомобілів, які вже визволили рятувальники.

Небезпечно і в селі Микуличині, де вода руйнує бетонну дамбу і вже забрала значну частину берегоукріплень. Якщо опади не припиняться, під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 23 червня, по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.