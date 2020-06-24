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В Києві дозволили відкрити ресторани, кафе і кінотеатри

В Києві дозволили відкрити ресторани, кафе і кінотеатри
13:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Але при цьому, в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.

У Києві дозволили відновити роботу закладів громадського харчування, басейнів, кінотеатрів і театрів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці:

"Комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами", - зазначив мер.

"Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень. І це не страшилка. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", - попередив Кличко.

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Все по темі:

Кафе, КМДА, Бари, Київ, Відкриття, Ресторани, Дозвіл.

Автор:

Телеграф
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