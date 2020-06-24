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В Одесі ВІЛ-інфікований зґвалтував двох жінок: йому винесли вирок

В Одесі ВІЛ-інфікований зґвалтував двох жінок: йому винесли вирок
14:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Одну жінку рецидивіст зґвалтував на пляжі, іншу - в покинутому будинку.

Київський районний суд Одеси засудив до 10 років позбавлення волі ВІЛ-інфікованого чоловіка, який зґвалтував двох жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з вироку, винесеного минулого тижня.

Згідно з документом, раніше судимий уродженець села Полянка Білгород-Дністровського району Одеської області визнаний винним у ряді злочинів, у тому числі в згвалтуванні (ст. 152 ККУ), розбійному нападі (ст. 187 ККУ), нанесенні тілесних ушкоджень тощо.

Слідством встановлено, що 22 серпня 2018 року близько 6:00 зловмисник згвалтував жінку на пляжі в селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області. Зокрема, побачивши жінку, він почав її душити і силою затягнув у кущі, де зірвав з неї одяг і двічі зґвалтував. При цьому він побив потерпілу, а також відібрав у неї золоті сережки, після чого втік.

Крім того, встановлено, що увечері 21 лютого 2017 року він здійснив аналогічний злочин щодо іншої жінки на одній з вулиць міста Білгород-Дністровський. Зазначається, що зловмисник затягнув її в покинутий будинок, де під загрозою фізичної розправи примусив зняти одяг і згвалтував.

За даними слідства, обвинувачений у 2006 році був поставлений на диспансерний облік в комунальному некомерційному підприємстві «Шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради, як громадянин, інфікований вірусом імунодефіциту людини, що викликає особливо небезпечне захворювання - синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД).

Зазначається, що цей чоловік був повідомлений про те, що він інфікований вірусом імунодефіциту людини і його діагноз: третя клінічна стадія ВІЛ-інфекції.

Також під розпис він був попереджений медиками, що може бути джерелом зараження ВІЛ для інших людей, а також про те, що несе кримінальну відповідальність, яка передбачена в разі свідомого зараження людей.

Таким чином, обвинувачений умисно піддав небезпеці інфікування обох своїх жертв.

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Крім того, слідством встановлено, що фігурант здійснив кілька інших злочинів. Наприклад, у 2019 році вибив двері в будинок свого знайомого, сильно побив його (завдав тяжких тілесних ушкоджень) і відібрав майно - мобільний телефон, бензопилку та ін.

В результаті, суд визнав чоловіка винним у низці злочинів. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Жінці, яка була згвалтована на пляжі, він має виплатити більш як 44,5 тис. грн у вигляді матеріальних збитків, а також за моральну шкоду - 800 тис. грн.

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Все по темі:

Одеса, Зґвалтування, Віл-інфікований, Судовий вирок.

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Телеграф
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