На під’їздах до центру Києва утворилися затори

Так, затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Новій, вулиці Жилянській, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулицею Миколи Грінченка, проспектом Академіка Глушкова, на Великій Окружній дорозі, проспекті Любомира Гузара, вулиці Вадима Гетьмана, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Кирилівській, вулиці Семена Скляренка.
На лівому березі затори скували проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича, бульвар Оноре де Бальзака та Броварський проспект.
Рух Північним мостом, мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким мостом та Південним мостом ускладнено у бік правого берега.