З початку року зафіксовано понад 140 спроб контрабанди наркотиків

З початку цього року прикордонники виявили понад 140 спроб незаконного переміщення через державний кордон наркотичних речовин. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит.

З початку цього року прикордонники виявили понад 140 спроб незаконного переміщення через державний кордон наркотичних речовин. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит.

“За результатами розгляду повідомляємо, що з початку 2020 року (станом на 22 червня 2020 року) під час виконання завдань на державному кордоні органами і підрозділами Держприкордонслужби виявлено 143 спроби незаконного переміщення через державний кордон наркотичних речовин”, — йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, з початку року контрабандисти намагалися понад 500 разів перевезти через кордон тютюнові вироби.

Нагадаємо, СБУ біля кордону з РФ перехопила контрабанду з десятками кілограмів наркотиків.