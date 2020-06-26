На Черкащині зафіксовано 627 інфікованих коронавірусом

Станом на 26 червня, на Черкащині зареєстровано 627 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

"За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомляємо, що в області зареєстровано 627 випадків коронавірусної інфекції, 23 хворих померло та 441 хворий одужав.

Захворювання зареєстровані на 22 адмінтериторіях: у містах Черкаси, Cміла, Умань, у Золотоніському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Звенигородському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському, Христинівському, Жашківському та Тальнівському районах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу досліджено 571 зразок біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом - "пневмонія", а також контактних осіб, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом "коронавірусної інфекції".

Нагадаємо, агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") профінансував будівництво нової амбулаторії на Черкащині, та забезпечив медиків засобами захисту.

Загалом компанія надала державі 84 млн грн фінансової допомоги на боротьбу з коронавірусом.