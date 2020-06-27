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Субота, 27.06.2020
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ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранений

ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранений
07:23 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Кримське агресор тричі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також, російські збройні формування обстрілювали з мінометів калібру 82 мм оборонців Катеринівки, Новоолександрівки і Новозванівки. Проявляли вогневу активність окупанти і на околицях Хутору Вільний, тут агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А неподалік Шумів було зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля населеного пункту Славне противник застосував міномети калібру 82 мм та ручні протитанкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

За даними розвідки, 26 червня було знищено одного та поранено двох окупантів.

Від початку поточної доби, 27 червня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активізувався противник і неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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Все по темі:

Донбас, ООС, Обстріли, Поранені.

Автор:

Телеграф
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