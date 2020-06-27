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На Прикарпатті внаслідок негоди залишаються знеструмленими вісім населених пунктів

На Прикарпатті внаслідок негоди залишаються знеструмленими вісім населених пунктів
08:23 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Станом на 7:00 27 червня залишається знеструмленими 8 населених пунктів у Івано-Франківській області. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Про це повідомляє ДСНС.

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).

У 180 (було 346) населених пунктах (Івано-Франківська (132), Чернівецька (28), Львівська (13), Тернопільській (7), підтоплено 3871 будинок (було 14 тис. 428) (Івано-Франківська (3 тис. 368), Чернівецька (382), Львівська (0), Тернопільській (121); 2 об’єкти соціальної та побутової сфери (було 18);

затоплено 2720 підвалів (було 7 тис. 223) (Івано-Франківська (2 тис. 174), Чернівецька (447), Тернопільська (60), Львівська (39); 6400 присадибних ділянок (було 22 тис. 180) (Івано-Франківська (4 тис. 583), Чернівецька (1 тис. 542), Тернопільська (265), Львівська (10);

зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (200,7), Чернівецька (1,4), Львівська (0,2); 94 мости (було 94) у Івано-Франківській (93) та Львівській (1);

пошкоджено 620 км автодоріг (було 653) та 259 мостів (було 266) Івано-Франківська (579 км доріг та 244 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,9 км автодоріг та 15 мостів); 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м) у Чернівецькій області.

Силами ДСНС протягом доби врятовано 46 осіб (з початку робіт – 478), евакуйовано 3 особи (з початку робіт – 718); перевезено через підтоплені ділянки 183 особи (з початку робіт – 2565), відкачано 39622 м куб. води (з початку робіт – 102691 м куб); доставлено для населення 1 тис. 790 кг продуктів харчування (з початку робіт – 7858 кг) та 9140 л питної води (з початку робіт – 15365 л).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1877 чол. та 455 од. техніки, з них від ДСНС 613 людей о/с та 226 од. техніки (з них 2 гелікоптери).

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Все по темі:

Івано-Франківськ, Негода, Знеструмлення.

Автор:

Телеграф
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