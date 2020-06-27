На Донеччині врятували трьох людей під час пожежі у квартирі

Вогонь спалахнув в квартирі на 5-му поверсі 5-типоверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили у приміщенні 3 людей, яких ланкою ГДЗС винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Врятовані були госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння у задовільному стані.
Пожежу локалізовано о 01:20 та ліквідовано о 01:23.
Від Головного управління залучалось 6 людей особового складу та 2 одиниці техніки.
Попередня причина пожежі – необережність під час куріння.