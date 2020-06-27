На Донеччині врятували трьох людей під час пожежі у квартирі

Сьогодні о 01:06 на телефон Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Чернявського у м. Селидове Донецької області. Про це повідомляє ДСНС.