Скачать
Неділя, 28.06.2020
Осередки коронавірусу: Степанов виокремив регіони з найбільшим приростом COVID-19
Осередки коронавірусу: Степанов виокремив регіони з найбільшим приростом COVID-19
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Сімінін vs Реальність: футболіст завдає удар
Сімінін vs Реальність: футболіст завдає удар
День Конституції 2020: найкращі листівки для привітання зі святом
День Конституції 2020: найкращі листівки для привітання зі святом

Трагедія в Харкові: водій "жигуля" на смерть задавив немовля (Фото)

Трагедія в Харкові: водій "жигуля" на смерть задавив немовля (Фото)
12:00 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: hk.npu.gov.ua
Автомобіль в неробочому стані штовхали заднім ходом, коли він наїхав на крихітну дівчинку.

В Харкові правоохоронці встановлюють обставини загибелі дівчинки 2020 року народження. Немовля загинуло через наїзд легковика на її коляску.

Як повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Харківській області, трагедія сталась близько 19:00 26 червня. На провулку Аверіна чоловік штовхав заднім ходом автомобіль "ВАЗ 21013" в неробочому стані під керуванням 18-річного водія.

Під час руху легковик наїхав на дитячу коляску, в якій знаходилася малолітня дитина. Дівчинку з травмами доставили до лікарні. Від отриманих ушкоджень вона померла в медичному закладі. 

Потяг протаранив пасажирський автобус: в Чехії сталося ДТП, багато поранених

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДТП, Авария, Нацполиция, Харків.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День молоді 2020: листівки і вітання зі святом
02 Відомий термін виживання коронавірусу у річковій воді
03 Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту
04 На Титані, супутнику Сатурна, виявлені загадкові геологічні структури
05 Меркель закликає Німеччину не ставитися до коронавірусу серйозніше
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МОЗ дозволяє не носити маску на пляжі, однак є умови
МОЗ дозволяє не носити маску на пляжі, однак є умови
США привітали Україну з Днем Конституції і запевнили у підтримці
США привітали Україну з Днем Конституції і запевнили у підтримці
Коронавірус в Україні: в МОЗ визначились з долею дитячих літніх таборів
В МОЗ визначились з долею дитячих літніх таборів
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся