Трагедія в Харкові: водій "жигуля" на смерть задавив немовля (Фото)

Автомобіль в неробочому стані штовхали заднім ходом, коли він наїхав на крихітну дівчинку.

В Харкові правоохоронці встановлюють обставини загибелі дівчинки 2020 року народження. Немовля загинуло через наїзд легковика на її коляску.

Як повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Харківській області, трагедія сталась близько 19:00 26 червня. На провулку Аверіна чоловік штовхав заднім ходом автомобіль "ВАЗ 21013" в неробочому стані під керуванням 18-річного водія.

Під час руху легковик наїхав на дитячу коляску, в якій знаходилася малолітня дитина. Дівчинку з травмами доставили до лікарні. Від отриманих ушкоджень вона померла в медичному закладі.

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.