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Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку

Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
12:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
У Києві мешканець будинку по вулиці Преображенській в Солом'янському районі обрізав шланг до газової плити та погрожував підірвати багатоповерховий будинок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Київгазу.

“27 червня о 00:38 до аварійної газової служби в Києві надійшов дзвінок про загрозу вибуху газу. Повідомили, що житель будинку по вулиці Преображенській, 10/17 у Солом’янському районі відкрив крани газової плити і погрожує підірвати будинок. Так вночі у небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки”, — йдеться у повідомленні.

Так, спеціалісти аварійної газової служби та поліція з’ясували, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок.

“Емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ. Фахівці 104 виявили на кухні обрізаний шланг до газової плити”, — підкреслюється в повідомленні.

Працівники аварійної служби негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху. Ситуація була ліквідована без евакуації мешканців будинку.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Основною версією вибуху у багатоповерховому будинку на Позняках в Києві є вибух побутового газу.

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Газ, Вибух, Київ.

Автор:

Телеграф
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