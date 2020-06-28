Стало відомо ім’я загиблого напередодні військового на Донбасі

На Донеччині загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону Айдар ЗСУ Іван Дедюх. Про це на своїй сторінці у Facebook у ніч на неділю написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого на Сході України сержанта 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” Івана Дедюха. Звитяга тернополянина, який віддав своє життя, щоб у мирі жили майбутні покоління — приклад справжнього Героїзму, який навіки увійде в історію України. Громада Тернополя завжди пам’ятатиме патріотів, які ціною власного життя захищали Україну. Вічна пам’ять та Царство Небесне! Герої не вмирають", — написав Надал.

Додамо, що Дедюх народився 21 січня 1983 року в Тернополі. На Донбасі воював із 2014 року.

Раніше писали, що поблизу Старогнатівки на Донеччині двоє військових підірвалися на невідомому боєприпасі, один український захисник загинув.