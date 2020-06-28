На Чернігівщині у річці потонув чоловік, ще одну людину шукають

На Чернігівщині у річці Остер виявили тіло 51-річного чоловіка. Ще одну людину 1964 року народження шукають. Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС У Чернігівській області.

"На Чернігівщині вода забрала життя людини, пошуки ще однієї особи тривають", - йдеться у повідомленні.

Так, 27 червня о 12:16 надійшло повідомлення від жителів міста Ніжин, що в річці Остер ними виявлено та піднято на поверхню тіло чоловіка. Ним виявився 51-річний мешканець села Липів Ріг Ніжинського району.

Причини та обставини загибелі людини встановлюють правоохоронні органи.

Також зазначається, що сьогодні о 10:00 на річці Доч біля села Адамівка Борзнянського району відновлено пошуки зниклого чоловіка 1964 р.н. - місцевого мешканця, який 26 червня біля 19:00 пішов рибалити та досі не повернувся.

Нагадаємо, за інформацією ДСНС, від початку червня на водоймах країни загинуло понад 30 дітей.