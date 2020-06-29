У 70 населених пунктах Західної України підтоплено 550 будинків, зруйновані об'єкти інфраструктури

У західних областях України через негоду в 70 населених пунктах підтоплено 550 будинків, залишаються затопленими підвали та присадибні ділянки місцевого населення, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури, повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку ... Всього на території області загинули - 3 особи (Івано-Франківська область)", - йдеться в ранковому зведенні відомства в неділю вранці.

У ДСНС зазначили, що в 70 населених пунктах підтоплено 550 будинків, 1 об'єкт соціальної та побутової сфери, затоплений 831 підвал, 1 тис. 898 присадибних ділянок, зруйновано 150,5 км автодоріг, 83 мости, пошкоджено 582 км автодоріг і 220 мостів.

Силами ДСНС врятовані, евакуйовані з початку робіт - 2523 особи, протягом доби відкачано 32 тис. 904 м куб. води (з початку робіт - 183 тис. 244 м куб) доставлені для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт - 8628 кг) і 750 л питної води (з початку робіт - 25315 л).

"Всього до ліквідації наслідків негоди залучалися 774 людей і 291 од. техніки, з них від ДСНС 467 людей особового складу і 193 одиниці техніки (з них 2 вертольоти)", - підсумували в ДСНС.