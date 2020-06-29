У Києві 4980 випадків коронавірусу, за добу захворювання підтвердили у 45 киян

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей. Про це написав в своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

"Іще в 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей померли. На сьогодні в столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав міський голова.

З його слів, захворіли 17 жінок віком від 21 до 85 років та трирічна дівчинка, та 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 5 киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканця столиці.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі - 10, у Дніпровському - 7, у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків" - додав Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб, з всього COVID-19 станом на ранок понеділка в Україні підтвердили у 43 628 людей.