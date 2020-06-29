Бойовики з мінометів обстріляли українських військових на Донбасі, двоє поранених

Евакуаційною технікою поранених доставили до військово-медичного закладу, їхній стан задовільний.

З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил дістали поранення двоє українських військовослужбовців.

Як йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook, сьогодні збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

«Так, по позиціях українських захисників поблизу Кримського російські окупанти застосували міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний», - зазначили у штабі.

Також повідомляється, що підрозділи операції Об’єднаних сил задля оборони використовували наявні вогневі засоби і дали адекватну відповідь.

«Втрати противника уточнюються», - додали в штабі.