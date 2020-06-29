На Донбасі окупанти обстріляли Кримське, поранено двох бійців ЗСУ

У неділю збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл по позиціях українських захисників поблизу Кримського, внаслідок чого двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

"По позиціях українських захисників поблизу Кримського, російські окупанти застосували міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - інформує штаб.

Повідомляється, що евакуаційною технікою воїнів було доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу.

"Стан здоров’я поранених задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.