Харків'янин тиждень приховував трупи батьків та намагався покінчити життя самогубством

Як зазначається, до поліції надійшло звернення від чоловіка, мешканця багатоповерхівки на вулиці Зерновій. За словами заявника, до нього зайшов сусід та повідомив, що його батьки померли тиждень тому і їх тіла досі знаходяться у квартирі. Чоловік також заявив, що має намір покінчити життя самогубством.
Поліцейські виявили у квартирі 56-річного чоловіка, який порізав собі руки. Йому було викликано швидку медичну допомогу. Медики констатували у потерпілого отруєння хімічною речовиною, опік гортані та стравоходу. Чоловік пояснив, що випив фарбу та настойку валеріани. На даний час його госпіталізовано до лікарні.
За словами 56-річного чоловіка, його батьки померли 18 червня. Син присипав тіла сіллю, щоб не було запаху.
При огляді місця події поліцейські виявили два тіла 83-річного чоловіка та 82-річноі жінки.
Зараз вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Всі обставини встановлюються.