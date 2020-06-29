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На Харківщині сталося смертельне ДТП, є постраждалі

На Харківщині сталося смертельне ДТП, є постраждалі
19:53 Сьогодні Телеграф УНН
У Харківській області водій легковика не впорався з керуванням, внаслідок чого іномарку викинуло на узбіччя з подальшим перекиданням авто. У дорожньо-траспортній пригоді загинув пасажир легковика, водія з травмами було ушпиталено. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Аварія сталася 28 червня о 13:14 в селі Садове Лозівського району. Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що водій автомобіля LIFAN, 49-річний мешканець міста Лозової, під час руху не впорався з керуванням. В результаті іномарку викинуло на узбіччя з подальшим перекиданням авто.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля LIFAN, 45-річний мешканець Лозової, від отриманих травм загинув на місці. Водій легковика з травмами був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги до районної лікарні. 

У Маріуполі злива затопила вулиці та міський транспорт

За вказаним фактом слідчим відділу СУ ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 49-річний водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті затриманому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

Усі обставини ДТП з’ясовуються. 

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ДТП, Харківщина.

Автор:

Телеграф
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