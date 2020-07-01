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На Миколаївщині провели масштабні навчання морської авіації (Фото)

На Миколаївщині провели масштабні навчання морської авіації (Фото)
11:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Мінооборони
Впродовж п’яти днів на Миколаївщині тривали масштабні льотно-тактичні навчання морської авіації. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких п’ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС. До навчань залучили майже весь особовий склад частини, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, екіпажі вдосконалювали льотні навички, проводили польоти у зоні й по колу. Відпрацьовували також і варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для харчування, відпочинку тощо.

Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним завданням бомбового й торпедного ударів.

У пресслужбі також повідомили, що під час навчань відпрацювали й елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення приймання вантажів з транспортного літака Ан-26.

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Все по темі:

Авиация, ЗСУ, Військові навчання, Реформа ЗСУ.

Автор:

Телеграф
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