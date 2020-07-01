У Черкасах заввідділення поліклініки помер від ускладнень коронавірусу

У Черкасах від ускладнень коронавірусної хвороби помер завідувач хірургічного відділення поліклініки Олег Гайда. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадміністрації.

"Через ускладнення від COVID-19 пішов із життя завідувач хірургічного відділення філії №2 КНП "Консультативно-діагностично поліклініка" Олег Гайда", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хірург був госпіталізований до Черкаської обласної лікарні із діагнозом “коронавірус”, де 30 червня помер.

У Черкаській міській раді висловили співчуття з приводу передчасної смерті Олега Гайди.

Як повідомлялося, станом на 1 липня в Україні лабораторно підтверджено 44 998 випадків захворювання на COVID-19, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки.