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У Луцьку злива зламала одне з найстаріших у місті дерев (Фото)

У Луцьку злива зламала одне з найстаріших у місті дерев (Фото)
13:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Луцька міська рада
У Луцьку на Замковій площі під час зливи зламався і впав 200-річний ясен біля будинку, де мешкала Леся Українка. Це було одне з найстаріших у місті дерев, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"30 червня о 03.26 внаслідок потужної зливи зламалося та впало одне з найстаріших дерев у місті Луцьку - Лесин ясен, яке розміщувалось на Замковій площі в межах історико-архітектурного заповідника “Старий Луцьк”. Дерево є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення, яка взята на облік у 1993 році з метою збереження ясена звичайного віком понад 200 років, що росте біля будинку, в якому мешкала видатна українська поетеса Леся Українка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міськраді, упродовж останніх років науковці Національного університету біоресурсів та природокористування України, а також арбористи (фахівці зі збереження старих дерев) провели обстеження пам'ятки природи і розробили комплекс заходів щодо лікування та оздоровлення дерева. Висновки та рекомендації передбачали наступні поглиблені дослідження внутрішнього стану, оскільки очевидним був великий нахил дерева (30 градусів у сторону площі) та наявність великих порожнин, тріщин та прогресування гниття серцевини на місці зрізаної скелетної гілки.

Наразі Луцькою міською територіальною громадою на місці ботанічної пам'ятки природи “Лесин ясен” планується висадити крупномірний саджанець — нащадок цього історичного дерева, який в майбутньому зможе замінити та зберегти його генофонд.

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Все по темі:

Луцк, Дерево, Негода, Леся Українка.

Автор:

Телеграф
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