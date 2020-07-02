Укрзалізниця запустила ще шість електричок із Києва

Укрзалізниця призначила рейси ще шести регіональним поїздам. Вони прямуватимуть із Києва до Жмеринки, Фастова, Шостки, Конотопа, Неданчичів та Славутича. Поїзди будуть курсувати з 3 липня у передвихідні та вихідні дні. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Укрзалізниця призначила рейси регіональним поїздам №867/868 Київ – Жмеринка – Київ, №884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський, №896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський, №888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів, №880-879/882-881 Київ-Волинський – Славутич – Фастів, № 866/865-864/863 Київ-Волинський – Неданчичі – Київ-Волинський. З детальним розкладом руху регіональних поїздів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця закликає пасажирів суворо дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень. Діють обмеження щодо кількості пасажирів у межах 50% кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.