У Києві понад 450 медиків одужали від коронавірусу

За останній місяць кількість випадків коронавірусної хвороби у столичних медичних працівників зменшилася на 2%. Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко на брифінгу в п’ятницю, 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За статистикою з позитивного - трохи менше стали хворіти медики. За останній місяць кількість випадків коронавірусу серед них зменшилася на 2%. Усього ж за період пандемії на COVID-19 захворіли 660 столичних медпрацівників. Переважна більшість із них заразилася на роботі", - сказав Кличко.

За його словами, 20 інфікованих медиків сьогодні лікуються в стаціонарах київських лікарень, а одужали 439 медпрацівників.

Як повідомлялося, у Києві вже 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 105 випадків.

Загалом в Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджені 46 763 випадки COVID-19, за добу — 876 нових випадків.