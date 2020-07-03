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П'ятниця, 03.07.2020
На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19
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На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19

На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19
15:12 Сьогодні Телеграф
В Івано-Франківській області, у місті Городенка, після весілля зафіксували спалах COVID-19 - коронавірус підтвердили у семи людей. Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо спалаху коронавірусу у Городенці.

"У Городенці після весілля з 14 людей, які звернулись до лікарів, позитивний ПЛР-результат отримали сім людей", - сказав Федорів.

За його інформацією, на весіллі були присутні 44 людини.

Наразі у Городенківському районі на самоізоляції перебувають 16 осіб, позитивними ПЛР-тести на коронавірус виявилися у 12 осіб, амбулаторно лікувались 8 людей з них троє - діти.

"Наразі на амбулаторному лікуванні перебувають 6 осіб", - зауважив Федорів.

Він пов’язує ріст захворюваності на COVID-19 в області «напряму з пом’якшенням карантинних заходів».

"Спалахи COVID-19 є у Верховинському районі, Косівському, переходить на Коломийський район. Центром спалаху залишається Івано-Франківськ, Тисменицький та Тлумацький райони. Показники, на жаль, зростають щодня", - констатував Федорів.

В Україні за останню добу виявлено 876 нових випадків коронавірусу

Як повідомлялося, учора лікарні Івано-Франківська припинили приймати хворих з підозрою на коронавірус через високу завантаженість.

Станом на 3 серпня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 2544 людей, 1108 одужали.

В Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, зокрема 876 за добу. Зафіксовано загалом 1212 летальних випадків. Одужало 20 558 осіб.

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Прикарпаття, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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