На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19

"У Городенці після весілля з 14 людей, які звернулись до лікарів, позитивний ПЛР-результат отримали сім людей", - сказав Федорів.
За його інформацією, на весіллі були присутні 44 людини.
Наразі у Городенківському районі на самоізоляції перебувають 16 осіб, позитивними ПЛР-тести на коронавірус виявилися у 12 осіб, амбулаторно лікувались 8 людей з них троє - діти.
"Наразі на амбулаторному лікуванні перебувають 6 осіб", - зауважив Федорів.
Він пов’язує ріст захворюваності на COVID-19 в області «напряму з пом’якшенням карантинних заходів».
"Спалахи COVID-19 є у Верховинському районі, Косівському, переходить на Коломийський район. Центром спалаху залишається Івано-Франківськ, Тисменицький та Тлумацький райони. Показники, на жаль, зростають щодня", - констатував Федорів.
Як повідомлялося, учора лікарні Івано-Франківська припинили приймати хворих з підозрою на коронавірус через високу завантаженість.
Станом на 3 серпня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 2544 людей, 1108 одужали.
В Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, зокрема 876 за добу. Зафіксовано загалом 1212 летальних випадків. Одужало 20 558 осіб.