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Надскладна операція: у Львові вперше провели трансплантацію трьох органів (Відео)

Надскладна операція: у Львові вперше провели трансплантацію трьох органів (Відео)
Оновлено 12:24 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Вперше у Львові провели три унікальних операції з пересадки трьох органів: серця і двох нирок. Унікальні операції провели уночі 4 липня у міській клінічній лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

В Україні за останні 15 років провели лише дві аналогічні операції в Ковельській районній лікарні Волинської області. 

Донором став 58-річний львів’янин, який внаслідок падіння з висоти отримав несумісні з життям травми. Після марних спроб врятувати пацієнта наші лікарі констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав.

Здорове донорське серце наші лікарі йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який за лічені години дібрався до лікарні.

Нирки отримали чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.

"Я безмежно вдячний усім, завдяки кому відбулися ці історичні для Львова операції: співробітникам Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, які на ногах уже третю добу, команді Інституту серця, яка готова кидати всі справи і їхати за сотні кілометрів, аби врятувати людині життя, іншим нашим колегам і однодумцям. Та особлива подяка - рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей і, повірте, кожен із них перед операцією дякував вам і дякуватиме усе життя!" - подякував Олег Самчук.

Також головний лікар додав, що операції з пересадження в Україні - це шанс на життя для сотень і тисяч людей.

"Ми хочемо дати цей шанс. Ми хочемо, аби українці більше не їхали за кордон, а оперувалися у себе вдома, щоб кожен, хто потребує орган, його отримав. І ми будемо докладати максимум зусиль, аби наблизити цей час. Дякую усім, хто підтримує і вірить в нас!" - додав Самчук.

Нагадаємо, що перації з трансплантації органів в Україні стали можливими з 31 березня 2019 року, відколи набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.

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Трансплантация, Операция, Львів, Лікарня.

Автор:

Телеграф
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