У центрі Києва сталась масова бійка зі стріляниною: троє потерпілих, десяток затриманих

Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Поблизу торговельного центру на вулиці Басейній у центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждали троє осіб. Як повідомляє прес-служба столичної поліції, 10 осіб для з’ясування всіх обставин події доставлено до Печерського управління поліції.

«Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчика поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли. За вказаною адресою упродовж перших кількох хвилин прибули 7 екіпажів патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один з учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів. У результаті інциденту одна з учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних закладів.

Для з’ясування всіх обставин події до Печерського управління поліції доставили 10 осіб. З місця події експерти вилучили стартовий пістолет та гільзу, які надалі будуть направлені на експертизу.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у харківському метро сталася бійка через пасажира без маски.