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Неділя, 05.07.2020
На кордоні з Польщею затримали жителя Львова з кілограмом амфетаміну
На кордоні з Польщею затримали жителя Львова з кілограмом амфетаміну
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На кордоні з Польщею затримали жителя Львова з кілограмом амфетаміну

На кордоні з Польщею затримали жителя Львова з кілограмом амфетаміну
07:51 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Співробітники СБУ затримали в пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею громадянина України, який намагався перемістити через кордон майже 300 таблеток екстазі та майже кілограм амфетаміну, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

"У суботу, 4 липня, близько 13:00 на території Міжнародного автомобільного пропуску "Шегині" Львівської митниці фахівці УСБУ у Львівській області затримали 27-річного львів'янина, який намагався перевезти через кордон партію психотропних речовин: майже 300 таблеток екстазі та близько кілограма амфетаміну", - зазначено в повідомленні.

Чоловік сховав психотропні речовини в одязі, а сам через піший перехід прямував до Польщі.

Вилучені речовини направлені на експертизу. У понеділок затриманому оберуть у суді запобіжний захід.

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Амфетамин, Польща.

Автор:

Телеграф
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