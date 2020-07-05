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Неділя, 05.07.2020
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Після паводків на заході України досі підтоплено 7 міст і сіл

Після паводків на заході України досі підтоплено 7 міст і сіл
07:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Станом на сьогоднішній ранок, 5 липня, на території західних областей України, на які обрушився паводок, залишається підтопленими 7 населених пунктів. Про це повідомляє ДСНС України.

Залишають підтопленими:

7 (було 349) населених пунктів (Чернівецька (5), Львівська (1) та Тернопільська (1) області); 5 (було 14 тис. 456) будівель у Тернопільській області; 19 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (11), Тернопільська (5) та Львівська (3) області); 74 (було 22 тис. 182) присадибні ділянки (Тернопільська (25), Чернівецька (45), Івано-Франківська (2) та Львівська (2) області).

Зруйновано:

202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області) та 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Пошкоджено:

549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.

“Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб”, — повідомили рятувальники.

Зазначається, що протягом доби відкачано 7 тис. 490 м куб. води (з початку робіт — близько 354 тис. м куб.); розчищено 520 м автодоріг (з початку робіт — 16,359 км), 1,317 км русел річок (з початку робіт — 8,964 км); доставлено для населення 4 тис. 500 л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт — близько 42 т).

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Все по темі:

ДСНС, Паводки, Підтоплення, Захід України.

Автор:

Телеграф
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