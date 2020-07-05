У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус у регіонах".

Зазначається, що всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Серед них: нових - 823, одужали - 21 376 осіб (+221 за добу), померло - 1 249 осіб (+22 за добу), підозри виявили у 94 635 людей (+926 за добу).

Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській (138), Закарпатській (107), Донецькій областях (81) та у місті Києві (78). Жодного випадку не виявлено у Луганській області (0).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 1 951 (+15); Волинська область — 2 705 (+42); Дніпропетровська область — 1 115 (+5); Донецька область — 680 (+81); Житомирська область — 1 461 (+14); Закарпатська область — 3 321 (+107); Запорізька область — 597 (+9); Івано-Франківська область — 2 655 (+57); Кіровоградська область — 658 (+1); м. Київ — 5 543 (+78); Київська область — 2 774 (+27); Львівська область — 6 197 (+138); Луганська область — 84 (0); Миколаївська область — 458 (+3); Одеська область — 1 865 (+30); Полтавська область — 324 (+2); Рівненська область — 4 108 (+67); Сумська область — 317 (+9); Тернопільська область — 2 069 (+44); Харківська область — 2 348 (+37); Херсонська область — 196 (0); Хмельницька область — 839 (+11); Чернівецька область — 5 002 (+30); Черкаська область — 661 (+4); Чернігівська область — 572 (+12).

Як повідомлялося раніше, в Україні вже 48,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 823.