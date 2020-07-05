Скачать
Неділя, 05.07.2020
На кордоні з Польщею затримали жителя Львова з кілограмом амфетаміну
На кордоні з Польщею затримали жителя Львова з кілограмом амфетаміну
Зеленський вручив держнагороди українським морякам
Зеленський вручив держнагороди українським морякам
Екс-зірка Шахтаря зверталася за допомогою до психолога
Екс-зірка Шахтаря зверталася за допомогою до психолога
В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
10:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус у регіонах".

Зазначається, що всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Серед них: нових - 823, одужали - 21 376 осіб (+221 за добу), померло - 1 249 осіб (+22 за добу), підозри виявили у 94 635 людей (+926 за добу).

Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській (138), Закарпатській (107), Донецькій областях (81) та у місті Києві (78). Жодного випадку не виявлено у Луганській області (0). 

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 1 951 (+15); Волинська область — 2 705 (+42); Дніпропетровська область — 1 115 (+5); Донецька область — 680 (+81); Житомирська область — 1 461 (+14); Закарпатська область — 3 321 (+107); Запорізька область — 597 (+9); Івано-Франківська область — 2 655 (+57); Кіровоградська область — 658 (+1); м. Київ — 5 543 (+78); Київська область — 2 774 (+27); Львівська область — 6 197 (+138); Луганська область — 84 (0); Миколаївська область — 458 (+3); Одеська область — 1 865 (+30); Полтавська область — 324 (+2); Рівненська область — 4 108 (+67); Сумська область — 317 (+9); Тернопільська область — 2 069 (+44); Харківська область — 2 348 (+37); Херсонська область — 196 (0); Хмельницька область — 839 (+11); Чернівецька область — 5 002 (+30); Черкаська область — 661 (+4); Чернігівська область — 572 (+12).

Як повідомлялося раніше, в Україні вже 48,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 823.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донецк, Ужгород, Закарпаття, Київ.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стильні образи plus size на кожен день
02 The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
03 В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
04 Роналду забив свій перший гол в Серії А
05 Іран знову посилює карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
Після паводків на заході України досі підтоплено 7 міст і сіл
Після паводків на заході України досі підтоплено 7 міст і сіл
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
Стильні образи plus size на кожен день
Стильні образи plus size на кожен день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся