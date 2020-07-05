Скачать
Неділя, 05.07.2020
На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс
На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру
42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак

Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів

Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів
13:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Російські окупаційні війська продовжують застосовувати міномети на Сході України, ігноруючи Мінські угоди. Про це під час брифінгу у неділю повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби 5 липня, за наявною станом на 12.00 інформацією, збройні формування РФ продовжують застосування мінометів на лінії бойового зіткнення, свідомо ігноруючи Мінські угоди", - зазначив він.

За словами речника, після 4.25 ранку від окупованого села Набережне окупанти випустили по оборонцях Павлополя 15 мін калібру 82 мм, а також вели обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, від Олександрівки зранку російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю по захисниках Мар’їнки, поінформував Гуцуляк.

Він зауважив, що після 6 години від Золотого-5 збройні формування РФ випустили по позиціях оборонців хутора Вільного 17 мін 120-го калібру, супроводжуючи мінометний обстріл вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Наші воїни, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби, вели оборонні дії. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - зазначив Гуцуляк.

Речник додав, що втрати окупантів уточнюються.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ООС, Обстріл.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стильні образи plus size на кожен день
02 The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
03 В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
04 Роналду забив свій перший гол в Серії А
05 Зеленський про масову бійку у Києві: вимагаю від Венедіктової та Авакова вжити заходів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів
Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки
В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся