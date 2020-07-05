В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки

Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Як повідомляється на офіційному інтернет-представництві глави держави, військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

"Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха", - йдеться у повідомленні.

Також акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

Крім того, у пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський у День ВМС вручив нагороди військовим морякам.