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В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки

В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки
14:27 Сьогодні Телеграф УНИАН
Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Як повідомляється на офіційному інтернет-представництві глави держави, військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

"Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха", - йдеться у повідомленні.

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Також акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

Крім того, у пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський у День ВМС вручив нагороди військовим морякам.

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МВС, Одеса.

Автор:

Телеграф
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