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На Прикарпатті від коронавірусу помер священник

На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
18:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В Івано-Франківській області від COVID-19 помер священник отець Андрій Григораш. Про це повідомляє Коломийська єпархія УГКЦ.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні, 6 липня, на 46 році життя відійшов у вічніть о. Андрій Григораш. Причиною смерті стала вірусна хвороба, яка продовжує уражати людей цілого світу - COVID-19», - повідомляє Коломийська єпархія УГКЦ.

Тут зазначають, що свої душпастирські обов'язки священник виконував на парафії святих Володимира і Ольги у селі Добротів, Ланчинського протопресвітеріату. Унаслідок довготривалої хвороби змушений був залишити служіння.

На Прикарпатті станом на 6 липня COVID-19 лабораторно підтверджено у 2700 випадках, одужали 1173 особи.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано загалом 1262 летальних випадки. Одужали 21 703 особи.

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УГКЦ, Священник, Прикарпаття, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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