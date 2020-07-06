Синоптики місцями прогнозують спеку майже +40°

В Україні у більшості областей у вівторок, 7 липня, очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме 24-29° тепла, місцями 34-39°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"7 липня мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі; температура вночі 14-19°, вдень 16-21°. У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, під час гроз в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с; температура вночі 16-21°, вдень 24-29°, місцями до 33°", - йдеться в повідомленні.

На решті території без опадів; температура вночі 20-25°, вдень 34-39°.

У наступні два дні, 8-9 липня, збережеться мінлива хмарність.

8 липня у східній частині, вночі і в більшості центральних та північних областей короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. 9 липня без опадів, лише у північних та західних областях вдень невеликий короткочасний дощ.

Температура у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; у центральних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°; на решті території вночі 15-20° (8 липня місцями до 23°), вдень 25-30°, 8 липня на сході 33-35°.

Упродовж 10-11 липня синоптики обіцяють переважно суху погоду в Україні. Зокрема, лише вдень 11 липня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-28°, у південній частині та на Закарпатті подекуди 30-32°.

У Києві та Київській області 7 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці близько 20°, вдень 27-29°; по області вночі 16-21°, вдень 24-29°.

8-9 липня у Києві утримається мінлива хмарність. Вночі 8 липня короткочасний дощ, гроза, вдень 9 липня місцями невеликий дощ, в решту часу без опадів.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

Без опадів у столиці буде й 10-11 липня. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.