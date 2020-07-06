У Кирилівці закрили базу відпочинку де отруїлися діти

У Кирилівці закрили базу відпочинку Дніпровські зорі, де масово отруїлися відпочивальники. Про це повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної установи Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

“Станом на 6 липня 2020 року: при бактеріологічному обстеженні хворих в 4-х випадках — троє дітей, 1 дорослий — виділена сальмонела, інші лабораторні дослідження в роботі; результати обстежень на ротавірусну інфекцію, COVID-19 негативні; — харчоблок закладу закритий з 2 липня 2020 року; база не функціонує, відпочиваючих на базі немає”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що епідеміологічне розслідування триває, протиепідемічні заходи продовжуються.

Нагадаємо, на базі відпочинку у курортній Кирилівці на Запоріжжі зафіксували масове отруєння серед відпочивальників — серед тих, хто отруївся, — 9 дітей. Через отруєння відкрили кримінальне провадження.

Також усіх постраждалих дітей, які отруїлися в Кирилівці Запорізької області, з лікарні забрали батьки.