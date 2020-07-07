Бойовики 3 рази порушили тишу

Від початку поточної доби збройні формування бойовиків 3 рази порушили режим припинення вогню, пише прес-центр штабу ООС.

Від початку поточної доби збройні формування бойовиків 3 рази порушили режим припинення вогню, пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, противник із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм вів вогонь на підступах до Новотошківського.

“Не було спокійно і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї... За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає”, — вказано у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.